С учетом функционирования студий. В УПЛ определили временные слоты начала матчей

На брифинге в Киеве, который посвящен запуску УПЛ-ТВ, было названо время начала матчей УПЛ во второй части текущего сезона.

Как передают с брифинга журналисты UA-Футбол, матчи во второй части сезона УПЛ будут начинаться в 13:00, 15:30 и 18:00.

Интересно, что первоочередным вариантом было время начала матчей в 13:00, 15:00 и 17:00. Организаторы внесли коррективы с учетом того, что будут функционировать пред- и послематчевые студии. Они начнут работать с первого же весеннего тура.