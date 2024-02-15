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С учетом функционирования студий. В УПЛ определили временные слоты начала матчей
Их три
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На брифинге в Киеве, который посвящен запуску УПЛ-ТВ, было названо время начала матчей УПЛ во второй части текущего сезона.
Как передают с брифинга журналисты UA-Футбол, матчи во второй части сезона УПЛ будут начинаться в 13:00, 15:30 и 18:00.
Интересно, что первоочередным вариантом было время начала матчей в 13:00, 15:00 и 17:00. Организаторы внесли коррективы с учетом того, что будут функционировать пред- и послематчевые студии. Они начнут работать с первого же весеннего тура.
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