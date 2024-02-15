В УПЛ поднимался вопрос о предоставлении судьям медиаплощадки для публичных объяснений своих решений

В Киеве продолжается брифинг по созданию УПЛ-ТВ. Напомним, в пул вошли тринадцать клубов из шестнадцати. Организаторы отмечают, что есть вероятность, что с нового сезона к пулу присоединятся остальные участники.

На брифинге журналисты UA-Футбол спросили организаторов о том, не планируется ли предоставлять медиаплощадку судьям для того, чтобы те публично объясняли свои решения.

- Из неофициальных источников известно, что большинство клубов предпочли бы изменить ситуацию с судейством – сделать судей открытыми для публики. Мы даже знаем, что один из клубов предлагал свои медиаресурсы для создания платформы, где бы судьи могли объяснять/анализировать свои решения. В ходе сотрудничества с клубами по объединению стоял ли вопрос судейской коммуникации на "УПЛ-ТВ"?

Директор УПЛ Евгений Дикий ответил, что этот вопрос поднимался. И УПЛ уже направила официальный запрос в Комитет арбитров. В УПЛ очень надеются, что в следующем сезоне в том или ином виде уже будет какая-то программа, в которой будут участвовать судьи, комментируя и разбирая спорные моменты.