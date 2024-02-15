  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УПЛ поднимался вопрос о предоставлении судьям медиаплощадки для публичных объяснений своих решений
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УПЛ поднимался вопрос о предоставлении судьям медиаплощадки для публичных объяснений своих решений

Премьер-лига

УПЛ направила запрос Комитету арбитров

В УПЛ поднимался вопрос о предоставлении судьям медиаплощадки для публичных объяснений своих решений

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В Киеве продолжается брифинг по созданию УПЛ-ТВ. Напомним, в пул вошли тринадцать клубов из шестнадцати. Организаторы отмечают, что есть вероятность, что с нового сезона к пулу присоединятся остальные участники.

На брифинге журналисты UA-Футбол спросили организаторов о том, не планируется ли предоставлять медиаплощадку судьям для того, чтобы те публично объясняли свои решения.

- Из неофициальных источников известно, что большинство клубов предпочли бы изменить ситуацию с судейством – сделать судей открытыми для публики. Мы даже знаем, что один из клубов предлагал свои медиаресурсы для создания платформы, где бы судьи могли объяснять/анализировать свои решения. В ходе сотрудничества с клубами по объединению стоял ли вопрос судейской коммуникации на "УПЛ-ТВ"?

Директор УПЛ Евгений Дикий ответил, что этот вопрос поднимался. И УПЛ уже направила официальный запрос в Комитет арбитров. В УПЛ очень надеются, что в следующем сезоне в том или ином виде уже будет какая-то программа, в которой будут участвовать судьи, комментируя и разбирая спорные моменты.

По теме
yellow-arrow
Предложили лучшие условия. ЛНЗ выиграл борьбу за Тилля у Ворсклы
yellow-arrow
Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах
yellow-arrow
Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме
УПЛ УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости