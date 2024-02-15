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Капитан Руха перенёс операцию и выбыл на 8-9 месяцев
Сроки восстановления увеличились
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В среду, 14 февраля, полузащитнику "Руха" Марко Сапуге в Варшаве провели операцию на передней крестообразной связке.
Капитан "желто-черных" успешно перенес хирургическое вмешательство и продолжает восстанавливаться от травмы. Уже в ближайшие дни он будет выписан из больницы. Далее после консультаций у врачей Марко будет работать с физиотерапевтами для качественного и быстрого восстановления.
Напомним, что эту тяжелую травму Сапуга получил 30 января, в товарищеском матче против австрийского "Штурма" (0:0).
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