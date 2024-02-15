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Капитан Руха перенёс операцию и выбыл на 8-9 месяцев

Премьер-лига

Сроки восстановления увеличились

Капитан Руха перенёс операцию и выбыл на 8-9 месяцев

ruh

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В среду, 14 февраля, полузащитнику "Руха" Марко Сапуге в Варшаве провели операцию на передней крестообразной связке.

Капитан "желто-черных" успешно перенес хирургическое вмешательство и продолжает восстанавливаться от травмы. Уже в ближайшие дни он будет выписан из больницы. Далее после консультаций у врачей Марко будет работать с физиотерапевтами для качественного и быстрого восстановления.

Напомним, что эту тяжелую травму Сапуга получил 30 января, в товарищеском матче против австрийского "Штурма" (0:0).

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Источник:
Ruh
Опубликовал: Александр Бураков
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