Капитан Руха перенёс операцию и выбыл на 8-9 месяцев

В среду, 14 февраля, полузащитнику "Руха" Марко Сапуге в Варшаве провели операцию на передней крестообразной связке.

Капитан "желто-черных" успешно перенес хирургическое вмешательство и продолжает восстанавливаться от травмы. Уже в ближайшие дни он будет выписан из больницы. Далее после консультаций у врачей Марко будет работать с физиотерапевтами для качественного и быстрого восстановления.

Напомним, что эту тяжелую травму Сапуга получил 30 января, в товарищеском матче против австрийского "Штурма" (0:0).