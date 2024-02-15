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УПЛ получила международную финансовую помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг
Эти деньги, в частности, стали подспорьем в создании УПЛ ТВ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В УПЛ на брифинге, который сейчас проходит в Киеве и посвященный созданию УПЛ-ТВ, рассказали, какую финансовую поддержку получила лига.
Как заявили руководители УПЛ, в организацию поступила международная помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг, которые предпочитают не называться, передают корреспонденты UA-Футбол.
Эти деньги, в частности, направляются на создание и функционирование УПЛ-ТВ. К пулу присоединились 13 клубов (все, кроме "Динамо", "Днепра-1" и "Зари"). Все расходы на трансляции берет на себя Премьер-лига.
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