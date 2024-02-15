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УПЛ получила международную финансовую помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг

Премьер-лига

Эти деньги, в частности, стали подспорьем в создании УПЛ ТВ

УПЛ получила международную финансовую помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В УПЛ на брифинге, который сейчас проходит в Киеве и посвященный созданию УПЛ-ТВ, рассказали, какую финансовую поддержку получила лига.

Как заявили руководители УПЛ, в организацию поступила международная помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг, которые предпочитают не называться, передают корреспонденты UA-Футбол.

Эти деньги, в частности, направляются на создание и функционирование УПЛ-ТВ. К пулу присоединились 13 клубов (все, кроме "Динамо", "Днепра-1" и "Зари"). Все расходы на трансляции берет на себя Премьер-лига.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.02.2024 в 16:19
КАЛОмойський зі своїм пулом проти .
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.02.2024 в 16:19
КАЛОмойський зі своїм пулом проти .
Ответить
0
0

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