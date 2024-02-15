УПЛ получила международную финансовую помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг

В УПЛ на брифинге, который сейчас проходит в Киеве и посвященный созданию УПЛ-ТВ, рассказали, какую финансовую поддержку получила лига.

Как заявили руководители УПЛ, в организацию поступила международная помощь в размере 1,5 млн. евро от дружественных европейских лиг, которые предпочитают не называться, передают корреспонденты UA-Футбол.

Эти деньги, в частности, направляются на создание и функционирование УПЛ-ТВ. К пулу присоединились 13 клубов (все, кроме "Динамо", "Днепра-1" и "Зари"). Все расходы на трансляции берет на себя Премьер-лига.