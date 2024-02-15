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Пред- и послематчевые студии будут функционировать на УПЛ-ТВ с первого же весеннего тура
Формально весенняя часть стартует еще зимой
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Начиная со второй части сезона 2023/24, УПЛ будет транслировать большинство матчей на новосозданном канале УПЛ-ТВ. В пул вошли тринадцать клубов – кроме "Динамо", "Зари" и "Днепра-1".
На брифинге, посвященном УПЛ-ТВ, организаторы ответили на вопрос корреспондентки UA-Футбол о том, как будет функционировать канал.
- Как канал будет функционировать в ближайшее время? То есть, сразу будут разборы матчей, студии или это вопрос времени?
- 23-го у нас первый матч – и 23-го стартуют студии. Мы хотим стартовать с самого начала. Чтобы люди понимали, что есть сопутствующий матчу контент. По сути, первый матч дня будет начинаться не в 13:00, а в 12:30. А может и еще раньше.
До стартового свистка будет освещен самый интересный контент, который касается матча, - сказали организаторы.
Отметим, что УПЛ сообщила о том, что матчи будут транслироваться также на международных платформах.
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