Пред- и послематчевые студии будут функционировать на УПЛ-ТВ с первого же весеннего тура

Начиная со второй части сезона 2023/24, УПЛ будет транслировать большинство матчей на новосозданном канале УПЛ-ТВ. В пул вошли тринадцать клубов – кроме "Динамо", "Зари" и "Днепра-1".

На брифинге, посвященном УПЛ-ТВ, организаторы ответили на вопрос корреспондентки UA-Футбол о том, как будет функционировать канал.

- Как канал будет функционировать в ближайшее время? То есть, сразу будут разборы матчей, студии или это вопрос времени? - 23-го у нас первый матч – и 23-го стартуют студии. Мы хотим стартовать с самого начала. Чтобы люди понимали, что есть сопутствующий матчу контент. По сути, первый матч дня будет начинаться не в 13:00, а в 12:30. А может и еще раньше. До стартового свистка будет освещен самый интересный контент, который касается матча, - сказали организаторы.

Отметим, что УПЛ сообщила о том, что матчи будут транслироваться также на международных платформах.