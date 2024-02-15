Имереков - о возвращении в Украину: За весь период, когда мы были в Греции, я не видел своих детей такими счастливыми

Новичок "Металлиста 1925" Максим Имереков прокомментировал подписание контракта с харьковским клубом .

– Поздравляем в "Металлисте 1925"! Какие первые впечатления от пребывания в команде?

– Спасибо! Очень приятно, что наконец-то присоединился к команде. Это длилось долго, потому что у меня был действующий контракт с греческим клубом. Мы долго разговаривали, чтобы они меня отпустили. Ситуация в стране тоже повлияла на это. Я решил принять предложение "Металлиста 1925" и вернуться в родную страну.

– А как давно ты получил предложение от "Металлиста 1925"?

– Первые разговоры были в середине января. Мы с того времени начали разговаривать с женой, с семьей. Когда уже решили, что мы готовы вернуться домой, тогда уже начали разговаривать с клубом, чтобы разорвать контракт и поехать домой.

– Составит решение. Долго ли вы колебались с женой? Ведь она и дети также будут возвращаться в Украину?

– Да. Я могу сказать уже больше, что мои дети и жена уже в Украине. Они добрались туда быстрее, чем я. Потому что, в первую очередь, это было больше их решением вернуться. Им было не очень там комфортно. Честно говоря, они очень скучали по дому. Мои дети постоянно мне говорили: когда мы уже поедем домой, мы скучаем по дедушке, по сестренке. Они очень хотели вернуться. Был момент, когда я уже подписал все документы, дети уже знали, что мы будем ехать домой, и когда я пришел домой и сказал, что все, мы возвращаемся домой буквально через два дня. Мне кажется, что за весь период, когда мы были в Греции, я не видел своих детей такими счастливыми. У них были такие эмоции, что не передать словами.

– Среди факторов почему ты согласился стать игроком "Металлиста 1925", вероятно, есть фактор главного тренера, которого ты знаешь. На что еще обращал внимание, чем руководствовался?

– Да, конечно, тренер – это один из ключевых факторов. Потому что мы хорошо знакомы. Когда он позвонил мне, для меня важный фактор, когда тренер заинтересован в тебе, он хочет видеть тебя в команде, поэтому я сразу согласился. Это первый фактор. Второй фактор, я уже называл, это моя семья. Поэтому, думаю, что все стороны довольны.

– Какие собственные спортивные амбиции имеешь на свою дальнейшую игровую карьеру?

– Я, как обычный спортсмен, не люблю проигрывать. Поэтому я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Я считаю, что эта команда способна на более высокие места. Сейчас нам нужно просто хорошо подготовиться и в каждом матче выходить, как на последний и побеждать.