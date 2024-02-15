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Шастал: Со стороны может показаться, что переход в Верес - это шаг назад, но я люблю такие вызовы
Полузащитник рассказал, почему принял решение перейти в Верес
Фото: НК Верес
Полузащитник "
– Дмитрий, давай начнем с твоего трансфера из "Полесья" в "Верес". Из твоего недавнего комментария мы поняли, что ты не считаешь переезд в Ровно шагом назад в карьере. Как приняла новая команда, какие цели ставишь перед собой в Ровно?
– Все прекрасно, команда приняла хорошо. Работаем, здесь замечательная атмосфера. "Верес" живет одной целью, целью, и она всех объединяет. Относительно задач, которые ставлю перед собой, то в конце сезона хочу увидеть, что я все правильно сделал и мой шаг помог всем сторонам сделки.
– Можно сказать, что адаптация тебе здесь не нужна, ведь уже и играешь в контрольных матчах, и забиваешь?
– Да, времени на раскачку не было, ведь сразу приступил к работе. На адаптацию время мне не нужно. Знаю, так обычно все говорят, но в моем случае так и есть.
– "Верес" борется за выживание. Как оценишь шансы новой команды сохранить прописку в УПЛ?
– Все покажет сезон. До матчей могут быть только размышления, а прогнозы делать не люблю. Сейчас хочется сосредоточиться на том, что мы можем изменить, на что можем повлиять. Нам необходимо становиться сильнее и добиваться таких результатов, которые помогут сохранить прописку в УПЛ.
– Не настораживал сам вариант с "Вересом", ведь ты перешел из "Полесья", которое вело борьбу за чемпионство и еврокубки, в клуб, у которого задачи значительно скромнее?
– Да, со стороны может показаться, что это шаг назад. Но у "Вереса" также есть своя задача, которую надо выполнить. Люблю подобные вызовы в жизни. Это дает вдохновение работать и работать дальше. Есть цель, а значит надо делать все для ее достижения. Надо иметь более дальновидные цели, даже если на данном этапе это просто сохранение прописки.
– Твой партнер по "Полесью", а теперь и по "Вересу", Денис Янаков сказал, что предложение переехать в Ровно озвучил Буткевич. А как состоялся твой переход? Это аренда до конца сезона?
– Да, аренда до конца сезона. Узнал о возможности трансфера от Янакова, который первым мне позвонил. Меня тогда не было в отеле, где базировалась команда, я приехал позже. До разговора с президентом знал всю информацию. Поэтому сюрпризом это не стало. Понимал, что трансфер в "Верес" – вопрос почти решен.
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