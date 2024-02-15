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На сборе арбитров УПЛ в Ужгороде отсутствуют ряд ведущих рефери
Причина – ответственная
СК Днепр-1
Как уже сообщал UA-Футбол, в период с 12 по 16 февраля в Закарпатье проходит учебно-тренировочный сбор арбитров УПЛ. Однако ряд ведущих служителей футбольной Фемиды на нем отсутствует.
Это касается Екатерины Монзуль, Николая Балакина, Виктора Копиевского, Александра Беркута и Дмитрия Запороженко.
Впрочем, причина у них уважительная – все пятеро получили назначение на проведение сегодняшнего матча плей-офф Лиги Конференций УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал Бетис» (Севилья) и хорватское «Динамо» (Загреб).
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Роль главного арбитра в нем доверена Балакину, функции его ассистентов выполнят Беркут и Запороженко, а Копиевский – четвертого, резервного рефери. Монзуль будет выполнять обязанности арбитра VAR.
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