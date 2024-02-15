Судаков: Не могу сказать, что я лучше Зинченко и Мудрика

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков прокомментировал высказывания экспертов о том, что он, возможно, обладает большим талантом, чем Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

"Я не могу сказать, что я лучше их, но мне, конечно, приятны такие слова", - сказал Судаков.

Также футболист прокомментировал прогнозы, что он перейдет в топ-клуб.

"Я буду счастлив, когда это произойдет", - добавил 21-летний украинец.

Напомним, что ранее "Шахтер" отказался продавать Судакова "Наполи" за 40 млн евро.

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В этом сезоне хавбек провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.