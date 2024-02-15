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Судаков: Не могу сказать, что я лучше Зинченко и Мудрика

Премьер-лига
Обновлено

Но такое сравнение приятно хавбеку Шахтера

Судаков: Не могу сказать, что я лучше Зинченко и Мудрика

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал высказывания экспертов о том, что он, возможно, обладает большим талантом, чем Михаил Мудрик и Александр Зинченко.

"Я не могу сказать, что я лучше их, но мне, конечно, приятны такие слова", - сказал Судаков.

Также футболист прокомментировал прогнозы, что он перейдет в топ-клуб.

"Я буду счастлив, когда это произойдет", - добавил 21-летний украинец.

Напомним, что ранее "Шахтер" отказался продавать Судакова "Наполи" за 40 млн евро.

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В этом сезоне хавбек провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
Get French Football News
Опубликовал: Михаил Черныш
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