Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Не могу сказать, что я лучше Зинченко и Мудрика
Но такое сравнение приятно хавбеку Шахтера
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Полузащитник "
"Я не могу сказать, что я лучше их, но мне, конечно, приятны такие слова", - сказал Судаков.
Также футболист прокомментировал прогнозы, что он перейдет в топ-клуб.
"Я буду счастлив, когда это произойдет", - добавил 21-летний украинец.
Напомним, что ранее "Шахтер" отказался продавать Судакова "Наполи" за 40 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне хавбек провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- Пресная игра и травма Буяльского. ТМ. Динамо - РФШ 1:0
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО