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Рух завершил словенские сборы разгромной победой над местным Триглавом
Львовяне в ближайшее время возвращаются домой
fcrukh.com
Львовский "Рух" завершает свои зимние сборы в Словении. 15 февраля команда Виталия Пономарева провели свои два последних спарринга. В утреннем поединке львовяне
Тут уже украинская команда проблем не имела – разгромная победа 4:0.
На этом словенскес сборы "руховцев" завершаются. В ближайшее время "желто-черные" вернутся в Украину, где уже на следующей неделе возобновляется чемпионат УПЛ.
Ну и отметим, что всего на зимних сборах "Рух" провел 11 товарищеских поединков, в которых команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18:17.
"Рух" (Львов, Украина) – "Триглав" (Крань, Словения) 4:0
Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80
"Рух": Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница , Карабин
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