Рух завершил словенские сборы разгромной победой над местным Триглавом

Львовский "Рух" завершает свои зимние сборы в Словении. 15 февраля команда Виталия Пономарева провели свои два последних спарринга. В утреннем поединке львовяне проиграли местной команде "Бринье Гросупле" 1:2 , а вечером, в последнем спарринге сборов, сыграли со словенским "Триглавом".

Тут уже украинская команда проблем не имела – разгромная победа 4:0.

На этом словенскес сборы "руховцев" завершаются. В ближайшее время "желто-черные" вернутся в Украину, где уже на следующей неделе возобновляется чемпионат УПЛ.

Ну и отметим, что всего на зимних сборах "Рух" провел 11 товарищеских поединков, в которых команда добыла 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18:17.

"Рух" (Львов, Украина) – "Триглав" (Крань, Словения) 4:0

Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80

"Рух": Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница , Карабин