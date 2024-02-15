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Колос завершил турецкие сборы ничьей с вице-чемпионом Латвии

Премьер-лига
Обновлено

В пятницу ковалевцы возвращаются в Украину

Колос завершил турецкие сборы ничьей с вице-чемпионом Латвии

instagram.com/rigafc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" завершает свои зимние сборы в Турции, проведя напоследок 15 февраля спарринг с вице-чемпионом Латвии "Ригой".

Матч получился довольно интересным – "Рига" дважды выходила вперед, но ковалевцы дважды отыгрывались. В итоге, поединок закончился боевой ничьей 2:2, которая всех устроили.

Уже завтра "Колос" возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат УПЛ.

Ну и отметим, что всего на зимних сборах "Колос" провел 5 товарищеских поединков, в которых команда добыла 1 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8:8.

"Колос" - "Рига" (Латвия) 2:2

Голы: Ориховский (23, пен.), Гончаренко (86) - (5), (55)

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Колос (Ковалевка) ФК Рига
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