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Колос завершил турецкие сборы ничьей с вице-чемпионом Латвии
В пятницу ковалевцы возвращаются в Украину
instagram.com/rigafc
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Матч получился довольно интересным – "Рига" дважды выходила вперед, но ковалевцы дважды отыгрывались. В итоге, поединок закончился боевой ничьей 2:2, которая всех устроили.
Уже завтра "Колос" возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат УПЛ.
Ну и отметим, что всего на зимних сборах "Колос" провел 5 товарищеских поединков, в которых команда добыла 1 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8:8.
"Колос" - "Рига" (Латвия) 2:2
Голы: Ориховский (23, пен.), Гончаренко (86) - (5), (55)
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