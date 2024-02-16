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Днепр-1 - РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Днепр-1 - РФШ. Смотреть онлайн товарищеский матч

Днепр-1 - РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В пятницу, 16 февраля, "Днепр-1" проведет заключительный спарринг зимнего межсезонья. Соперником днепрян станет действующий чемпион Латвии - рижский клуб РФШ.

Спарринг начнется в 11:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Днепра-1".

Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год
"Днепр-1" - РФШ Рига 11:00
Трансляция - YouTube-канал "Днепра-1"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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