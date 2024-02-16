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Динамо - Петрокуб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Петрокуб. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 16 февраля, "Динамо" сыграет свой предпоследний, девятый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Киевляне померяются силами с представителем Молдовы - "Петрокубом" из города Хинчешти.
Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показан на YouTube-канале киевского "Динамо".
Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год
"Динамо" - "Петрокуб" 16:00
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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