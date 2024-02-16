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Металлист 1925 - Райт ту Дрим. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Металлист 1925 - Райт ту Дрим. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Металіст 1925
В пятницу, 16 февраля, "Металлист 1925 проведет заключительный контрольный матч на испанских сборах. Харьковчане сыграют против ФК "Райт ту Дрим".
Спарринг начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский поединок можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925.
Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год
"Металлист 1925" - "Райт ту Дрим" 13:00
Трансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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