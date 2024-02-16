Металлист 1925 - Райт ту Дрим. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В пятницу, 16 февраля, "Металлист 1925 проведет заключительный контрольный матч на испанских сборах. Харьковчане сыграют против ФК "Райт ту Дрим".

Спарринг начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский поединок можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925.

Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год

"Металлист 1925" - "Райт ту Дрим" 13:00

Трансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"