  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах

Премьер-лига

Наставник "желто-черных" оценил уровень подготовки команды

Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил уровень подготовки команды, прокомментировал последние результаты "желто-черных" и рассказал о своих впечатлениях от зимних сборов в Словении.

"У команды в Словении были все условия для качественной работы на зимних сборах и "Рух" хорошо прошел этот период и подготовился ко второй части чемпионата Украины. Замечательные условия проживания и поля, хорошие спарринг-партнеры - я доволен тем, как "Рух" провел зимние сборы.

Если анализировать последние матчи, то с "Бринье Гросупле" играли совсем молодые ребята. Им уже нужно привыкать к взрослому футболу, поэтому мы и взяли на сборы воспитанников клубной Академии, чтобы они могли себя проявить. Игроки тренировались на уровне первой команды и я надеюсь, что это пойдет им на пользу и облегчит переход из юниорского футбола во взрослый. Сейчас они будут выступать в своих возрастных категориях - U-19 и U-17, но мы продолжим на них рассчитывать. Год-два и эти футболисты будут играть в УПЛ.

Читайте такжеЗащитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме

По игре с "Триглавом", то ни одну игру невозможно провести идеально и реализовать все тренерские идеи. Мне в целом понравились все матчи, которые "Рух" провел на этих сборах - была хорошая интенсивность, прогресс в качестве игры, который наблюдается в течение последних полгода, также мы добавили в позиционных атаках и выходах из обороны в атаку. Мы стали более целостной командой. Обидно, что были травмы на этих сборах, в частности Марко Сапуга получил тяжелую травму, у некоторых игроков были микроповреждения. Впрочем это - часть рабочего процесса без которой невозможно пройти сборы.

Сейчас "Рух" готов во всех аспектах. Но все наши будущие соперники также готовились во время зимних сборов и предстоящие матчи продемонстрируют, на сколько качественно мы поработали. В то же время я убежден, что мы хорошо провели подготовку.

На матч с "Полесьем" состав будет выбираться согласно тому, как футболист будет подходить плану на конкретный матч. У нас есть своя модель игры и "Рух" хочет играть с позиции давления, высоко прессинговать соперника, играть агрессивно - все игроки должны это делать. На некоторых позициях уже есть очень серьезная конкуренция, а на некоторых хотелось бы, чтобы она была еще больше. Это приятная головная боль, ведь впереди еще 13 матчей в чемпионате Украины, а могут быть травмы, дисквалификации или еще какие-то факторы. Каждый получит свой шанс", - рассказал Пономарев.

По теме
yellow-arrow
Предложили лучшие условия. ЛНЗ выиграл борьбу за Тилля у Ворсклы
yellow-arrow
Защитник Руха Роман: К матчу с Полесьем подойдем в оптимальной форме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Райт ту Дрим. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости