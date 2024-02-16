Пономарьов: Мне понравились все матчи, которые Рух провел на этих сборах

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил уровень подготовки команды, прокомментировал последние результаты "желто-черных" и рассказал о своих впечатлениях от зимних сборов в Словении.

Если анализировать последние матчи, то с "Бринье Гросупле" играли совсем молодые ребята. Им уже нужно привыкать к взрослому футболу, поэтому мы и взяли на сборы воспитанников клубной Академии, чтобы они могли себя проявить. Игроки тренировались на уровне первой команды и я надеюсь, что это пойдет им на пользу и облегчит переход из юниорского футбола во взрослый. Сейчас они будут выступать в своих возрастных категориях - U-19 и U-17, но мы продолжим на них рассчитывать. Год-два и эти футболисты будут играть в УПЛ.

"У команды в Словении были все условия для качественной работы на зимних сборах и "Рух" хорошо прошел этот период и подготовился ко второй части чемпионата Украины. Замечательные условия проживания и поля, хорошие спарринг-партнеры - я доволен тем, как "Рух" провел зимние сборы.

По игре с "Триглавом", то ни одну игру невозможно провести идеально и реализовать все тренерские идеи. Мне в целом понравились все матчи, которые "Рух" провел на этих сборах - была хорошая интенсивность, прогресс в качестве игры, который наблюдается в течение последних полгода, также мы добавили в позиционных атаках и выходах из обороны в атаку. Мы стали более целостной командой. Обидно, что были травмы на этих сборах, в частности Марко Сапуга получил тяжелую травму, у некоторых игроков были микроповреждения. Впрочем это - часть рабочего процесса без которой невозможно пройти сборы.

Сейчас "Рух" готов во всех аспектах. Но все наши будущие соперники также готовились во время зимних сборов и предстоящие матчи продемонстрируют, на сколько качественно мы поработали. В то же время я убежден, что мы хорошо провели подготовку.

На матч с "Полесьем" состав будет выбираться согласно тому, как футболист будет подходить плану на конкретный матч. У нас есть своя модель игры и "Рух" хочет играть с позиции давления, высоко прессинговать соперника, играть агрессивно - все игроки должны это делать. На некоторых позициях уже есть очень серьезная конкуренция, а на некоторых хотелось бы, чтобы она была еще больше. Это приятная головная боль, ведь впереди еще 13 матчей в чемпионате Украины, а могут быть травмы, дисквалификации или еще какие-то факторы. Каждый получит свой шанс", - рассказал Пономарев.