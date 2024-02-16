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Предложили лучшие условия. ЛНЗ выиграл борьбу за Тилля у Ворсклы
Люксембургский хавбек вернется в Украину
Фото: Александр Приходько
Люксембургский полузащитник Оливье Тилль близок к переходу в ЛНЗ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
После едва ли не месячной паузы переговоры между клубом и представителями игрока сдвинулись с мертвой точки. Источник утверждает, что со сборов в Турции черкасчане могут вернуться с игроком в составе. Заключение контракта - вопрос ближайших дней, ведь принципиальное согласие достигнуто.
Отметим, что попытку вернуть Тилля параллельно делала "Ворскла". На определенном этапе хавбеком сборной Люксембурга также интересовался "Колос". Однако лучшие условия предложил именно ЛНЗ.
Контракт хавбека до лета принадлежит "Эюпспору", а в настоящий момент он играет в аренде за "Шанлыурфаспор"
Напомним, Тиль уже играл в УПЛ - он выступал за "Ворсклу" в 2021-2022 годах, за которую провел 32 матча (12 голов и 9 ассистов).
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