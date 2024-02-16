Слюбик: Матч с Полесьем покажет, как мы прошли зимние сборы

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился мыслями о победном матче с "Триглавом" (4:0) и подытожил зимние сборы в Словении.

"Нам многое удавалось в этом поединке, особенно - выход из обороны в атаку. На сборах мы хорошо поработали над этим игровым аспектом и у нас неплохо это получается. Думаю, мой гол добавил команде уверенности, а почти сразу забил и Роман Дидык, поэтому после этого "Руху" было легче играть. Первые два гола были забиты после стандартов и они сыграли большую роль в победе над "Триглавом".

Матч с "Полесьем" покажет, как мы прошли зимние сборы. Лично я часть сборов пропустил из-за травмы, поэтому впереди еще много работы, чтобы набрать оптимальные кондиции. В целом команда качественно прошла этот период и считаю, что зимние сборы положительно скажутся на нашей игре", - рассказал Слюбик.