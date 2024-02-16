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Слюбик: Матч с Полесьем покажет, как мы прошли зимние сборы

Премьер-лига

Защитник "Руха" подвел итоги зимних сборов в Словении

Слюбик: Матч с Полесьем покажет, как мы прошли зимние сборы

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился мыслями о победном матче с "Триглавом" (4:0) и подытожил зимние сборы в Словении.

"Нам многое удавалось в этом поединке, особенно - выход из обороны в атаку. На сборах мы хорошо поработали над этим игровым аспектом и у нас неплохо это получается. Думаю, мой гол добавил команде уверенности, а почти сразу забил и Роман Дидык, поэтому после этого "Руху" было легче играть. Первые два гола были забиты после стандартов и они сыграли большую роль в победе над "Триглавом".

Матч с "Полесьем" покажет, как мы прошли зимние сборы. Лично я часть сборов пропустил из-за травмы, поэтому впереди еще много работы, чтобы набрать оптимальные кондиции. В целом команда качественно прошла этот период и считаю, что зимние сборы положительно скажутся на нашей игре", - рассказал Слюбик.

Матч "Рух" - "Полесье" состоится 25 февраля.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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