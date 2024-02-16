Александрия завершила зимние сборы поражением от казахстанского клуба

В пятницу, 16 февраля, "Александрия" провела заключительный спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником "горожан" стал представитель Премьер-лиги Казахстана - ФК "Кайсар".

Игра прошла на хороших скоростях с достаточным количеством острых моментов у одних и других ворот. Единственный гол в этой встрече был забит гостями на 18 минуте.

Забить могли и александрийцы. Самый острый момент у ворот казахстанцев произошел на 70 минуте: Де, вышедший на замену во втором тайме, оказался один на один с кипером соперника. Но переиграть его не смог. В итоге - минимальное поражение 0:1.

Сегодня вечером "Александрия" возвращается домой.

Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год

"Александрия" - "Кайсар" 0:1

Гол: 18.

Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов (К), Антон Кравченко, Даниил Скорко, Евгений Смирный, Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Александр Беляев, Джевани, Денис Костышин, Владислав Погорелый.

Запасные: Виктор Долгий, Кампос, Александр Мартынюк, Даниил Ващенко, Родион Плакса, Мадисон, Артем Кулаковский, Безерра, Де.