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Александрия завершила зимние сборы поражением от казахстанского клуба
Команда Руслана Ротаня минимально уступила "Кайсару"
Фото: ФК Олександрія
В пятницу, 16 февраля, "Александрия" провела заключительный спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником "горожан" стал представитель Премьер-лиги Казахстана - ФК "Кайсар".
Игра прошла на хороших скоростях с достаточным количеством острых моментов у одних и других ворот. Единственный гол в этой встрече был забит гостями на 18 минуте.
Забить могли и александрийцы. Самый острый момент у ворот казахстанцев произошел на 70 минуте: Де, вышедший на замену во втором тайме, оказался один на один с кипером соперника. Но переиграть его не смог. В итоге - минимальное поражение 0:1.
Сегодня вечером "Александрия" возвращается домой.
Товарищеский матч, 16 февраля 2024 год
"Александрия" - "Кайсар" 0:1
Гол: 18.
Состав "Александрии": Георгий Ермаков, Сергей Логинов (К), Антон Кравченко, Даниил Скорко, Евгений Смирный, Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Александр Беляев, Джевани, Денис Костышин, Владислав Погорелый.
Запасные: Виктор Долгий, Кампос, Александр Мартынюк, Даниил Ващенко, Родион Плакса, Мадисон, Артем Кулаковский, Безерра, Де.
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