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Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае
У футболистов было три дня выходных
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков объяснил, как во время сбора команды в Турции оказался на отдыхе в Дубае.
"Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: или они приедут к нам в Турцию, или я приеду в Дубай, потому что там у семьи была пересадка.
Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше побыть с семьей.
Я хотел бы извиниться за те фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не надо было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут выехать на отдых или встретиться со своими семьями, и эти фото неуместны", - сказал Судаков.
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