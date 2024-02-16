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Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае

Премьер-лига

У футболистов было три дня выходных

Судаков: Хотел бы извиниться за фото, опубликованные с отдыха в Дубае

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков объяснил, как во время сбора команды в Турции оказался на отдыхе в Дубае.

"Нам дали три дня выходных. Я хотел встретиться с семьей. У нас был выбор: или они приедут к нам в Турцию, или я приеду в Дубай, потому что там у семьи была пересадка.

Мы решили встретиться в ОАЭ, потому что так получалось на один день дольше побыть с семьей.

Я хотел бы извиниться за те фото, которые были опубликованы. Считаю это неправильным в наше время, это не надо было делать. Понимаю, что сейчас многие не могут выехать на отдых или встретиться со своими семьями, и эти фото неуместны", - сказал Судаков.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Daniel888 (Mariupol)
16.02.2024 в 21:09
Не один он такой валенок, к тому их такие же и их вторые половинки , без мозгов , опубликовал для публики , чтобы посмотрели , а потом с Шахтера пиз.. людей дали , начал извинятся , а так бы соотвественно не дошло бы до него до сих пор.
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Комментарии 7
Daniel888 (Mariupol)
16.02.2024 в 21:09
Не один он такой валенок, к тому их такие же и их вторые половинки , без мозгов , опубликовал для публики , чтобы посмотрели , а потом с Шахтера пиз.. людей дали , начал извинятся , а так бы соотвественно не дошло бы до него до сих пор.
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.02.2024 в 19:00
Ну ясно, шо він пришелепкуватий
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0
0
JudgeDredd (Киев)
16.02.2024 в 18:49
Ну, вибачився, то вже добре
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1
1
Romanik2806 (Киев)
16.02.2024 в 18:39
Згадала баба, коли дівкою була.
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2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.02.2024 в 15:33
Мда, моральные принципы у ахметовских вонючек хуже чем у шлюх из второсортного отеля...
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3
4
aleks68
16.02.2024 в 15:46
прикрой .....придурок
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2
4
FC Energy (Новая Каховка)
16.02.2024 в 16:25
клоун
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1
4

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