  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Супрягой на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Петрокубом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Супрягой на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Петрокубом

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне пропустили уже на 2-й минуте

С Супрягой на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Петрокубом

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" играет свой предпоследний, девятый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Киевляне меряются силами с представителем Молдовы - "Петрокубом" из города Хинчешти.

"Динамо" вышло на игру в таком стартовом составе: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга

Матч начался в 16:00, и "Динамо" уже проигрывает, пропустив после углового на 2-й минуте матча.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Бан продолжается, деньги присланы, ждем информацию от Йовичевича и УЕФА
yellow-arrow
Одни легионеры. Богдан Бенюк рассказал, как Динамо отбило у артиста охоту к футболу
yellow-arrow
Фридман: Молодые ребята приехали в чужую страну в состоянии войны, пережили стресс - их держать никто не будет
Динамо (Киев) Петрокуб
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости