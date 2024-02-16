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С Супрягой на острие. Стартовый состав Динамо на спарринг с Петрокубом
Киевляне пропустили уже на 2-й минуте
fcdynamo.com
"Динамо" играет свой предпоследний, девятый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Киевляне меряются силами с представителем Молдовы - "Петрокубом" из города Хинчешти.
"Динамо" вышло на игру в таком стартовом составе: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко, Шапаренко, Царенко, Диалло, Бенито, Супряга
Матч начался в 16:00, и "Динамо" уже проигрывает, пропустив после углового на 2-й минуте матча.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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