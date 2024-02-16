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Дикий: В среднем матч УПЛ собирает 300-350 тысяч просмотров, топ-матч - может превышать 500 тысяч

Премьер-лига
Обновлено

Директор УПЛ рассказал о телевизионной кухне Лиги

Дикий: В среднем матч УПЛ собирает 300-350 тысяч просмотров, топ-матч - может превышать 500 тысяч

ffu.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, во сколько обходится проведение трансляции одного матча чемпионата Украины, а также сколько просмотров в среднем собирают поединки.

– Сколько стоит трансляция одного матча?

– Один матч УПЛ в среднем стоит примерно 9 тысяч долларов по НДС по курсу НБУ. Но на окончательный счет влияют еще и затраты на логистику. Здесь нужно учитывать где, в каком регионе проходит матч. Расходы на переезд ПТС, съемочной группы, останутся ли они на ночь. Если да, то нужно арендовать гостиницу, также нужно учитывать расходы на топливо и т.д. Все это оказывает влияние на окончательную стоимость.

Читайте такжеДикий: Продолжаем работать, чтобы в телепуле УПЛ были все 16 клубов

– А какое количество просмотров матчей чемпионата Украины? У вас есть такие цифры?

– В среднем она составляет 300-350 тысяч. Если это топ-матч, просмотр может достигать более 500 тысяч. Что касается минимума, то это в районе 60-70 тысяч.

– Ваше мнение, когда мы выйдем на самоокупаемость?

– При той модели, которую внедряем, уже в следующем сезоне даже выйдем в прибыль.

– Если у нас будет единственный телевизионный пул из 16 клубов, сколько они могут заработать за сезон?

– В свое время, формируя предложение на права на трансляции матчей, мы ориентировались на семизначную цифру – это, по меньшей мере. Надеюсь, что мы до этого дойдем.

– Как будут распределяться заработанные денежные средства между клубами?

– До начала войны у нас было так: 50 процентов распределялись равными частями, остальные – в зависимости от занятого командой места. Сейчас эта система не изменится. Конечно, какой-то процент будет распределяться равными частями между всеми участниками соревнований. Однако и спортивный показатель от занятого места также должен присутствовать.

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Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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трамвай за трамваєм (найкращий)
16.02.2024 в 21:12
Розмотати 9 тис баксів за матч - це чудово . Головне що ніхто не в долі.
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Комментарии 1
трамвай за трамваєм (найкращий)
16.02.2024 в 21:12
Розмотати 9 тис баксів за матч - це чудово . Головне що ніхто не в долі.
Ответить
0
0

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