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Супряга спасает. ТМ. Динамо - Петрокуб 1:1

Премьер-лига
Обновлено

Снова киевляне без победы на сборах

Супряга спасает. ТМ. Динамо - Петрокуб 1:1

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой предпоследний матч на турецких сборах. 16 февраля киевляне сыграли с "Петрокубом" из Молдовы.

Видимо, не совсем проснувшись, киевляне пропустили уже на 2-й минуте матча – игроки "Петрокуба" затолкали мяч в сетку после углового.

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После этого инициатива перешла к "Динамо". В то же время, моментов из этой инициативы почти не возникало – игра была тягучей и не самой интересной. К тому же команды, довольно неожиданно для спарринга, били не только по мячу, но и по ногах соперников. Судья свистел фолы не всегда, что додавало нервозности и не додавало скорости.

В итоге, на 30-й минуте все-таки прошла продольная закидушка на Супрягу, который сумел переиграть вратаря, который немного потерял ворота.

После перерыва суть игры не изменился – не очень интересно, с некоторым преимуществом "Динамо". Киевляне создали еще пару моментов, которые не реализовали Диалло и Супряга, который были самыми активными в составе украинской команды.

Итог матча - 1:1.

В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет свой последний матч на турецких сборах. Соперником будет действующий и фактически постоянный чемпион Молдовы "Шериф".

"Динамо" - "Петрокуб" (Хынчешты, Молдова) 1:1

Голы: Супряга (30) - Платика (2)

"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко (Пономаренко, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Царенко, Диалло, Бенито, Супряга

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Динамо (Киев) Петрокуб
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Комментарии
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mr.Smith
16.02.2024 в 20:29
Скаути Реала і Мансіті уважно слідкували за новим Шевченком Супрягою на трибунах .
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Комментарии 3
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mr.Smith
16.02.2024 в 20:29
Скаути Реала і Мансіті уважно слідкували за новим Шевченком Супрягою на трибунах .
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0
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.02.2024 в 18:57
Молодці , не програли ! Відчувається мудрий менеджмент ізі рахмільєвіча , і великого стратега СаШо? А Супряга ? - вішенка на торті !...
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Djon (Україна)
16.02.2024 в 22:15
Футбольний експерт із захалустя всплив. ти би, півнику менше кукарекав.
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