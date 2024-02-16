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Супряга спасает. ТМ. Динамо - Петрокуб 1:1
Снова киевляне без победы на сборах
fcdynamo.com
Киевское "
Видимо, не совсем проснувшись, киевляне пропустили уже на 2-й минуте матча – игроки "Петрокуба" затолкали мяч в сетку после углового.
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После этого инициатива перешла к "Динамо". В то же время, моментов из этой инициативы почти не возникало – игра была тягучей и не самой интересной. К тому же команды, довольно неожиданно для спарринга, били не только по мячу, но и по ногах соперников. Судья свистел фолы не всегда, что додавало нервозности и не додавало скорости.
В итоге, на 30-й минуте все-таки прошла продольная закидушка на Супрягу, который сумел переиграть вратаря, который немного потерял ворота.
После перерыва суть игры не изменился – не очень интересно, с некоторым преимуществом "Динамо". Киевляне создали еще пару моментов, которые не реализовали Диалло и Супряга, который были самыми активными в составе украинской команды.
Итог матча - 1:1.
В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет свой последний матч на турецких сборах. Соперником будет действующий и фактически постоянный чемпион Молдовы "Шериф".
"Динамо" - "Петрокуб" (Хынчешты, Молдова) 1:1
Голы: Супряга (30) - Платика (2)
"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Дубинчак, Дячук, Сирота, Гусев, Михавко (Пономаренко, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Царенко, Диалло, Бенито, Супряга
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