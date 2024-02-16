Марлон Гомес: С детства следил за Шахтером из-за именитых бразильцев, которые здесь играли

Новичок " Шахтера ", бразильский полузащитник Марлон Гомес рассказал, почему он принял предложение донецкого клуба.

– Приветствую в "Шахтере"! Накануне ты впервые встретился с командой, так что делись своими впечатлениями.

– Рад быть здесь, вместе с коллективом. Меня приняли самым лучшим образом, и это было очень приятно. Сейчас мне нужно как можно скорее восстановиться от повреждения. У нас еще есть второй матч с "Марселем", и я буду рядом. Надеюсь, мы одержим победу.

– Когда ты впервые узнал, что тебя интересует "Шахтер", какие мысли у тебя были? И какие факторы сыграли ключевую роль в том, что ты решил присоединиться к нашей команде?

– Очень обрадовался, когда узнал, что клуб такой величины, как "Шахтер", интересуется мной. Сразу рассказал об этом семье. А то, что убедило меня прийти сюда – это проект. Принять такое решение мне помогло также наличие в составе бразильцев, но главное – это крупный проект, который строит "Шахтер". Следил за историями других бразильцев, которые были здесь, среди которых Веллингтон Нем, Алекс Тейшейра. Я рад быть здесь и начать писать свою историю в Шахтере.

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– А что тебе еще известно о "Шахтере"?

– О "Шахтере" я знаю достаточно, ведь здесь побывало много бразильцев. Знаю, что это огромный клуб, очень любящий бразильцев и очень хорошо к ним относящийся. Это клуб, страна которого переживает очень сложное время, клуб, у которого очень хорошая инфраструктура. Поэтому считаю, что это был самый лучший выбор – приехать сюда. И я счастлив быть здесь вместе с партнерами по команде, - сказал Гомес.

– В свое время в "Шахтере" действительно было много известных бразильских игроков. Может, чья-то игра тебе импонировала и кто-то был для тебя кумиром?

– Так, как я и говорил в ответе на предыдущий вопрос, я знаю многих игроков: Веллингтон Нем, Алекс Тейшейра, Фред и многие другие. Тогда я еще был маленьким, но уже следил за "Шахтером" из-за именитых бразильцев, которые здесь играли. И сейчас настало мое время, сбылась моя мечта – быть одним из бразильцев "Шахтера". Надеюсь, смогу выполнить свою миссию.

– Все тебя очень ждали, особенно Эгиналду. Насколько понятно, то вы являетесь друзьями. Что он тебе рассказывал о клубе, о команде?

– Мы из Эгиналду в очень хороших отношениях со времен "Васко да Гама", нашего бывшего клуба. Мы уже давно знакомы, играли вместе еще в детско-юношеской школе, прежде чем стали профессионалами. Я считаю, что это отличный игрок, и рад быть снова с ним в одном клубе. Счастлив, что он вчера забил гол за "Шахтер".