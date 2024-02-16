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Верес провел сборы без поражений - в последнем спарринге обыграли латышей
Ровенчане в последнем турецком спарринге обыграли Ауду
nkveres.com
16 февраля ровенский "
Ровенчане со счетом 2:0 обыграли латвийскую "Ауду", забитыми голами отличились Шастал и Мрвальевич.
В ближайшее время команда возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат УПЛ.
Ну и отметим, что на зимних сборах "Верес" провел 8 поединков, в которых одержал 4 победы и 4 раза сыграл вничью с разницей мячей 12:7.
Верес – Ауда (Кекава, Латвия ) 2:0
Голы: Шастал, Мрвальевич (с пенальти).
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