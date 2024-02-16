Верес провел сборы без поражений - в последнем спарринге обыграли латышей

16 февраля ровенский " Верес " провел свой последний спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Ровенчане со счетом 2:0 обыграли латвийскую "Ауду", забитыми голами отличились Шастал и Мрвальевич.

В ближайшее время команда возвращается в Украину, где через неделю возобновляется чемпионат УПЛ.

Ну и отметим, что на зимних сборах "Верес" провел 8 поединков, в которых одержал 4 победы и 4 раза сыграл вничью с разницей мячей 12:7.

Верес – Ауда (Кекава, Латвия ) 2:0

Голы: Шастал, Мрвальевич (с пенальти).