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Директор Черноморца: Мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула
С весны в пул УПЛ будут входить уже 13 клубов
Генеральный директор "
"Поживем - увидим. Напомню, что мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула.
Успешно или не успешно – можем говорить только когда все клубы объединятся в один организм. А сейчас этап становления и создания продукта.
У каждого есть свои грабли и каждый должен их почувствовать, чтобы понять, где не доработал", – сказал Мисюра.
Напомним, что в новом телепуле, который начнет действовать с весенней части сезона, будут объединены 13 клубов УПЛ без "Динамо", "Зари" и "Днепра-1", которые продолжают транслировать свои матчи на "плюсах".
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