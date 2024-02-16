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Директор Черноморца: Мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула

Премьер-лига
Обновлено

С весны в пул УПЛ будут входить уже 13 клубов

Директор Черноморца: Мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о телепуле УПЛ, который начнет действовать со второй части сезона 2023/24.

"Поживем - увидим. Напомню, что мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула.

Успешно или не успешно – можем говорить только когда все клубы объединятся в один организм. А сейчас этап становления и создания продукта.

У каждого есть свои грабли и каждый должен их почувствовать, чтобы понять, где не доработал", – сказал Мисюра.

Напомним, что в новом телепуле, который начнет действовать с весенней части сезона, будут объединены 13 клубов УПЛ без "Динамо", "Зари" и "Днепра-1", которые продолжают транслировать свои матчи на "плюсах".

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра телепул
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2024 в 21:07
почему нет команды что вы там творите--приглашайте игроков с 1-2 лиги а не берите хлам с Ю19 ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.02.2024 в 21:07
почему нет команды что вы там творите--приглашайте игроков с 1-2 лиги а не берите хлам с Ю19 ЧО
Ответить
0
0

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