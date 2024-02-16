Директор Черноморца: Мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра рассказал о телепуле УПЛ, который начнет действовать со второй части сезона 2023/24.

"Поживем - увидим. Напомню, что мы, пожалуй, единственный клуб, который не петлял и стремился к созданию единого телепула.

Успешно или не успешно – можем говорить только когда все клубы объединятся в один организм. А сейчас этап становления и создания продукта.

У каждого есть свои грабли и каждый должен их почувствовать, чтобы понять, где не доработал", – сказал Мисюра.