Фридман: Молодые ребята приехали в чужую страну в состоянии войны, пережили стресс - их держать никто не будет

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман прокомментировал информации о том, что три бразильских легионера команды отказались возвращаться в Украину из-за недавних атак россиянами города ударными беспилотниками.

Напомним, что речь идет о 19-летнем центральном хавбеке Витиньо, 20-летнем форварде Маркосе Андре и 20-летнем правом защитнике Гильерме Варжао.

- Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что бразильцы: Маркос Андре, Витино и Варжао не хотят возвращаться в Украину?

– На это решение ребят повлияли события, произошедшие в ночь на 13 февраля. Есть видео, как весь молодежный состав команды, живущий на базе в Приднепровске, находился всю ночь в подвале. Надо понимать, что там не очень безопасный район, вдали от центра, рядом находится объект критической энергетической инфраструктуры. Все футболисты пережили большой стресс, и если наши местные ребята, может, и привыкли, то бразильцы были очень напуганы. Они общаются друг с другом, поэтому эта информация дошла и до поехавших на собрание бразильцев. Недавние обстрелы только укрепили их решение об уходе. Как их можно удержать? Они арендованные игроки, издеваться над людьми мы не будем, поэтому покупаем им билеты и они едут домой. Они не будут отдаваться на полную футболу, будут бояться, нет смысла их содержать.

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– Переговоры еще идут или решение по их уходу окончательное?

– Это решение окончательное, уже ничего нельзя сделать. Игроки не связаны долгосрочным контрактом, их никак здесь не удержать. Молодые игроки будут играть без мотивации и недовольны, какой смысл им здесь оставаться?

- Есть ли какие-либо санкции, прописанные в контрактах игроков на такой случай, что они в одностороннем порядке покидают клуб?

– Насчет молодых – нет, это человеческий фактор. Для более возрастных легионеров снимают квартиры, с ними подписываются серьезные контракты, такие случаи будут предусматриваться в будущем. Молодые ребята, которые приехали в чужую страну, в состоянии войны и пережившие стресс - их держать никто не будет.