Одни легионеры. Богдан Бенюк рассказал, как Динамо отбило у артиста охоту к футболу

Известный украинский артист Богдан Бенюк, который является давним болельщиком " Динамо ", рассказал о том, как негативно на его чувства повлиял наплыв легионеров в киевском клубе.

"Когда пришли братья Суркисы – и вдруг в клубе с украинской фамилией остался один игрок, а все остальные были приглашены со всего мира. Ко мне тогда пришли корреспонденты и попросили что-нибудь пожелать игрокам "Динамо" перед матчем.

А я говорю, что вы будете показывать им мое видео? Я же на украинском языке говорю, а там игроки даже близко не знают, что такое украинский язык. Что я им могу желать? Каково это мое киевское "Динамо"? Нифига!

И потому тогда "Динамо" отбило у меня охоту к футболу. Но есть сборная", – сказал актер.