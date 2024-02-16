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Одни легионеры. Богдан Бенюк рассказал, как Динамо отбило у артиста охоту к футболу
Началось все с братьев Суркисов
фото из свободных источников
Известный украинский артист Богдан Бенюк, который является давним болельщиком "
"Когда пришли братья Суркисы – и вдруг в клубе с украинской фамилией остался один игрок, а все остальные были приглашены со всего мира. Ко мне тогда пришли корреспонденты и попросили что-нибудь пожелать игрокам "Динамо" перед матчем.
А я говорю, что вы будете показывать им мое видео? Я же на украинском языке говорю, а там игроки даже близко не знают, что такое украинский язык. Что я им могу желать? Каково это мое киевское "Динамо"? Нифига!
И потому тогда "Динамо" отбило у меня охоту к футболу. Но есть сборная", – сказал актер.
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