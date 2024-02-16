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Одни легионеры. Богдан Бенюк рассказал, как Динамо отбило у артиста охоту к футболу

Премьер-лига

Началось все с братьев Суркисов

Одни легионеры. Богдан Бенюк рассказал, как Динамо отбило у артиста охоту к футболу

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский артист Богдан Бенюк, который является давним болельщиком "Динамо", рассказал о том, как негативно на его чувства повлиял наплыв легионеров в киевском клубе.

"Когда пришли братья Суркисы – и вдруг в клубе с украинской фамилией остался один игрок, а все остальные были приглашены со всего мира. Ко мне тогда пришли корреспонденты и попросили что-нибудь пожелать игрокам "Динамо" перед матчем.

А я говорю, что вы будете показывать им мое видео? Я же на украинском языке говорю, а там игроки даже близко не знают, что такое украинский язык. Что я им могу желать? Каково это мое киевское "Динамо"? Нифига!

И потому тогда "Динамо" отбило у меня охоту к футболу. Но есть сборная", – сказал актер.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ВЕЧІР
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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наварін (Київ)
16.02.2024 в 22:22
Міг би пане Богдан, побажати удачі Дніпру, Евгена Мифодієвича Кучеревського (Царство Душі великому сину України) В його команді було 100% громадяни України.
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Комментарии 1
наварін (Київ)
16.02.2024 в 22:22
Міг би пане Богдан, побажати удачі Дніпру, Евгена Мифодієвича Кучеревського (Царство Душі великому сину України) В його команді було 100% громадяни України.
Ответить
0
0

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