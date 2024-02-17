Марлон Гомес: Я – боец, а еще качественно работаю с мячом

Новичок " Шахтера ", бразильский полузащитник Марлон Гомес рассказал о своих сильных сторонах.

– Опиши себя как игрока: какие у тебя сильные стороны и футбольные качества? И под каким номером ты собираешься играть?

– Если в нескольких словах, то я достаточно спокоен на поле и осознаю то, что могу дать своей команде. Я – боец, а еще качественно работаю с мячом. Думаю, это очень важно, ведь я заметил, что Мистер требует больше владеть мячом. Относительно моего номера я всегда играл под 25-м после перехода в профессиональный футбол, а в сборной Бразилии всегда играл под 8-м. Но здесь они не были доступны, поэтому считаю, что 30 – это тоже отличный номер, ведь под ним играли именитые футболисты. Надеюсь, что с ним у меня все сложится хорошо.

– Знаем, что ты травмировался во время выступлений за сборную Бразилии U23. Как сейчас чувствуешь себя и какие прогнозы на выздоровление?

– Я очень расстроился, когда узнал про травму. Во время отпуска я следил за собой, потому что знал, что буду нужен в сборной Бразилии: подошел к матчам в отличной форме, у меня не было никаких мышечных проблем, но, к сожалению, получил повреждение кости. Я огорчился, но семья помогла мне успокоиться. Я хорошо себя чувствую, с каждым днем все больше восстанавливаюсь, продолжаю процедуры. Сейчас я уже в "Шахтере", чтобы как можно быстрее вернуться и помочь команде на поле.

– Болельщики "Шахтера" очень ждали твоего прибытия в команду. Что бы ты хотел им сказать?

– Я тоже с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помогать. Вчера тоже это почувствовал, когда смотрел игру с трибуны. Болельщики могут ждать от меня самоотверженности на поле. Я всегда буду преподаваться полностью за "Шахтер" и надеюсь, что наше сотрудничество будет длиться много лет.