Яго Сикейра: Беспроигрышная серия на сборах - вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ

Полузащитник ривненского "Вереса" Яго Сикейра поделился эмоциями от матча против латвийской "Лиепаи":

"Доволен своей игрой сегодня. Но мы всегда должны думать о команде. Потому что только в командной игре есть возможность лучше себя проявить. Очень стараюсь работать на тренировках, прислушиваюсь к тренерам. Сегодня с удовольствием помог команде своим победным голом.

Надеюсь, эта победа придаст уверенности в матче чемпионата против Колоса. Беспроигрышная серия на сборах - вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ".