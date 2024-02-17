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Яго Сикейра: Беспроигрышная серия на сборах - вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ

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Позитивный настрой

Яго Сикейра: Беспроигрышная серия на сборах - вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ

ФК Верес

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Полузащитник ривненского "Вереса" Яго Сикейра поделился эмоциями от матча против латвийской "Лиепаи":

"Доволен своей игрой сегодня. Но мы всегда должны думать о команде. Потому что только в командной игре есть возможность лучше себя проявить. Очень стараюсь работать на тренировках, прислушиваюсь к тренерам. Сегодня с удовольствием помог команде своим победным голом.

Надеюсь, эта победа придаст уверенности в матче чемпионата против Колоса. Беспроигрышная серия на сборах - вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ".

Напомним, 16 февраля состоялся последний матч "Вереса" на зимних сборах в Турции. Ровенская команда не проиграла ни в одном из восьми спаррингов. 25 февраля в 13:00 "Верес" встретится с "Колосом" в рамках 18-го тура УПЛ.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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