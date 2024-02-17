Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Киев - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо Киев – Шериф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fcdynamo.com
В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет последний, десятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, где киевская команда готовится ко второй половине сезона. Соперником "бело-синих" станет представитель Молдовы "Шериф".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Динамо" Киев (Украина) – "Шериф" (Молдова)
Видеотрансляция – YouTube
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
17.02.2024 в 10:48
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
- Калинина, Костюк и Цуренко заработали приличные призовые за выступление на турнире в Дохе
- Командир Третьей штурмовой Белецкий подтвердил выход бригады из Авдеевки
- Три бразильца Днепра-1 отказываются возвращаться в Украину из-за атаки российских дронов
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2