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Динамо Киев - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига
Обновлено

Динамо Киев – Шериф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо Киев - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

fcdynamo.com

Новина українською

В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет последний, десятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, где киевская команда готовится ко второй половине сезона. Соперником "бело-синих" станет представитель Молдовы "Шериф".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"Динамо" Киев (Украина) "Шериф" (Молдова)

Видеотрансляция – YouTube

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1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
Комментарии
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Gican85 (Киев)
17.02.2024 в 10:48
Шериф (Приднестровье)
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
17.02.2024 в 10:48
Шериф (Приднестровье)
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avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.02.2024 в 10:21
А що його дивитися? Ми за Шериф не вболіваємо...
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