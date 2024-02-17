Динамо Киев - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В субботу, 17 февраля, "Динамо" проведет последний, десятый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, где киевская команда готовится ко второй половине сезона. Соперником "бело-синих" станет представитель Молдовы "Шериф".

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Матч начнется в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube