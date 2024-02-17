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"Я буду счастлив, когда смогу там сыграть": Судаков - о будущем в карьере
Выделил лучшие 4 лиги
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, где хотел бы выступать в будущем.
"Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига - это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть. А пока что мы собираемся попытаться выбить "Марсель". Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – приводит слова Судакова L'Équipe.
Напомним, за этот сезон Георгий Судаков сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.
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