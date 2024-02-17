"Я буду счастлив, когда смогу там сыграть": Судаков - о будущем в карьере

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, где хотел бы выступать в будущем.

"Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига - это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть. А пока что мы собираемся попытаться выбить "Марсель". Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – приводит слова Судакова L'Équipe.

Напомним, за этот сезон Георгий Судаков сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.