  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я буду счастлив, когда смогу там сыграть": Судаков - о будущем в карьере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я буду счастлив, когда смогу там сыграть": Судаков - о будущем в карьере

Премьер-лига
Обновлено

Выделил лучшие 4 лиги

"Я буду счастлив, когда смогу там сыграть": Судаков - о будущем в карьере

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, где хотел бы выступать в будущем.

Читайте такжеДва португальских гранда заинтересовались Судаковым, - источник

"Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига - это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть. А пока что мы собираемся попытаться выбить "Марсель". Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – приводит слова Судакова L'Équipe.

Напомним, за этот сезон Георгий Судаков сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

По теме
yellow-arrow
Немчанинов: Атмосфера в Минае на очень высоком уровне
yellow-arrow
Видео лучших моментов матча Динамо - Шериф
yellow-arrow
КМ. Заря вырвала победу у латвийцев играя в меньшинстве
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости