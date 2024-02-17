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"Если футбол не нужен, все идем в ТЦК": Надеин - о мобилизации
Все должно быть в рамках закона
Президент народного клуба "Верес" Иван Надеин поделился мнением о том, нужно ли мобилизовать футболистов:
"Война в стране коснется каждого. Каждый должен быть к этому готовым. Футболисты имеют определенную короткую привилегию. На то время, пока они имеют профессиональный контракт. Контракт закончился, должны быть готовы. Как и я, например. Но если идет чемпионат, футболист должен иметь право на отсрочку хотя бы до завершения действия контракта. Если футбол нам нужен, этот вопрос надо решать. Если футбол не нужен, все идем в ТЦК. Тем не менее мы в клубе приняли решение. Все работники подали свои данные в ТЦК, как этого требует законодательство. У кого военного билета нет, клуб помогает даже пройти медкомиссию. Это должно быть. У нас вице-президент мобилизован, директор по маркетингу мобилизован. В стране идет война".
Напомним, футбольные клубы могут рассчитывать на бронирование своих работников от призыва, если будут признаны критически важными предприятиями для функционирования экономики Украины.
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