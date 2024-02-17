Акценты. А комментаторы кто?

Виктор Вацко назвал людей, которые вошли в список предполагаемых комментаторов и ведущих студийных программ канала УПЛ ТВ.

"Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко - вот так выглядит основной состав. Может, кого-то добавят. Слышал, что обсуждали фамилию того же Александра Михайлюка, например".

Я так понимаю, первыми из наших читателей уже сошли с дистанции те, кому достаточно было увидеть аббревиатуру УПЛ. Это ладно – пишу не для них.

Вторыми уходят те, кто любит подчеркивать, что смотрит украинский футбол без звука. Для них это будет разговор ни о чем и ни о ком. Не то, чтобы я жалел об этом, но вот сам себе позволить такую роскошь по ряду причин не могу.

А посему для меня это не просто словосочетания из имен и фамилий, а совершенно конкретные образы людей, оставивших по себе определенное восприятие любителем игры. Хотел бы сказать несколько слов о каждом из них – тех, в чьей компании нам волей-неволей придется смотреть матчи УПЛ.

Считаю, что имею на это моральное право, как постоянный и регулярный зритель – человек, чьи уши для них всегда свободны. То есть, тот, для кого они, собственно, и работают. В отличие от большинства из вас, я их четко отличаю друг от друга. Возможно, потому что сам когда-то провел с десяток лет жизни по ту сторону экрана.

Сразу уточню: ничего личного к ним не имею, за исключением того, как лично я их воспринимаю на слух. Итак, по порядку.

Прежде всего, сожалею, что в списке нет самого Вацко. Ибо никто из упомянутых им, пока во всяком случае, не может быть с ним сравним. На мой взгляд, и с точки зрения зрительского комфорта при просмотре игры. В свое время не раз критиковал Виктора, но убежден: даже снизив к себе требования ввиду отсутствия конкуренции, он оставался лучшим украинским футбольным комментатором, хотя бы методом исключения.

Виталий Волочай. Как-то впервые услышав его мнение, театрально вопрошал: а кто это? Потом узнал, что он делит футбол с компьютерными игрищами, и потерял интерес. Но его работа в студии "Мегого" изменила мое представление. Человек может быть интересен и убедителен, и это не худший выбор. Если, конечно, только студией он и не ограничится.

Владислав Шалота. Назвал бы его самым перспективным. На "Сетанте" старался работать для зрителя. Звезд с неба не хватал, но футбол смотреть не мешал, в отличие от большинства коллег. Скорее все-таки помогал. Вроде бы человек на своем месте, адекватный телекомментатор.

Роман Бебех. Возможно, уже прошел свой пик формы. Когда-то был более-менее в норме – пожалуй, все-таки на "2+2". В последние годы наметилась тенденция в сторону эдакой особы, приближенной к футболистам. Мол, плавали – знаем. Всякие там инсайды и прочие побасенки – это лишнее. Но в целом достаточно адекватен.

Михаил Спиваковский. Знаю Мишу лично, одно время были коллегами. Поэтому могу быть совсем необъективен. Подозреваю, что он скорее будет работать в студии. Хотя весьма разносторонен и пытается пробовать все. Но мне кажется, в комментаторских рамках ему будет тесновато. А нам его слушать? Любопытно…

Андрей Столярчук. В целом на уровне, но нередко вызывает дискомфорт у слушателя. Сложносочиненными предложениями, бесконечными рефренами одной и той же мысли, употреблением заумных слов, которые зритель обязан знать по умолчанию. Цитатами из Лины Костенко, et cetera. И, как для человека, которого слушает телеаудитория, слишком выражены следы логопеда.

Максим Гиленко. На мой взгляд, был одним из наиболее вменяемых на "Футболах". Во всяком случае, пытался работать профессионально. Не портил впечатления от игры, был адекватен ей. Но целостного восприятия не оставил, поскольку больше я его слышал в студии. Наверное, и в данном случае он планируется сюда.

В общем, компания подбирается отнюдь не худшая из всего того, что приходилось слушать. Только вот не надо Михайлюка. Как по мне, это скучниссимо. Но те, кто за них в ответе, почему-то в упор этого не слышат. Говорящий справочник у микрофона успешно кочует с одного футбольного канала на другой и числится в топах.

Я бы назвал это школой Дениса Босянка. Когда о самой наблюдаемой игре бесцветный голос за кадром нам сообщает минимум информации, почти не добавляя ей красок. Зато исправно пичкает и заваливает цифрами, датами и фактами, добытыми в интернете. Извините, но это не комментарий матча – это какой-то историко-статистический онлайн.

Хорошо, что нет Владимира Кобелькова – Капитана Очевидность, заставляющего вспомнить незабвенного Дерепу и других представителей "академической" школы Валентина Щербачева. Что его отличает от предшественников, так это деревянный юмор на уровне "зоны Фаберже" и термины типа: "со всего антона".

И очень хорошо, что нет Романа Тимощука – человека, умело притворяющегося телекомментатором. За счет бодрого и "агрессивного" вещания маскирующего элементарный непрофессионализм: когда автор гола опознается с третьего-четвертого повтора – с фамилией на спине. Главное – погромче заорать в момент взятия ворот.

А ведь есть еще Цыганык, Зверов, "Кампания"… Последнего и фамилии не упомню, настолько он банален. Зато моя жена его безошибочно распознает: он не приемлет слов "год", "сезон", "чемпионат" - всегда только "в этой кампании"…

Или еще не вечер – они еще подтянутся? Хотелось бы верить, что УПЛ-ТВ будет серьезным проектом. И если не соберет всех лучших, то хотя бы обойдется без худших и невзрачных. И мы с вами больше не услышим в эфире: "Извините, это был не Шулянский, а Сигеев… Или даже Ковалец!"

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