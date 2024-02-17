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КМ. Заря вырвала победу у латвийцев играя в меньшинстве

Премьер-лига

Герреро принес победу луганчанам

КМ. Заря вырвала победу у латвийцев играя в меньшинстве

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Луганская "Заря" вырвала победу у представитель высшего дивизиона Латвии - "Валмиеры" 2:1, в заключительном матче на зимних сборах в Турции.

Ндур вывел луганчан вперед на 59-й минуте, уже через 7 минут латвийцам удалось сравнять счет в матче, но Заре удалось вырвать победу в матче играя в меньшинстве, на 82 минуте красную карточку получил Богдан Бутко, победу представителю УПЛ принес Эдуардо Герреро на 85 минуте.

"Заря" - "Валмиера" 2:1

Голы: Ндур 59, Герреро 85 -- Порсан-Клемант 66

Удаления: Бутко 82

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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