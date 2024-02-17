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КМ. Заря вырвала победу у латвийцев играя в меньшинстве
Герреро принес победу луганчанам
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Луганская "Заря" вырвала победу у представитель высшего дивизиона Латвии - "Валмиеры" 2:1, в заключительном матче на зимних сборах в Турции.
Ндур вывел луганчан вперед на 59-й минуте, уже через 7 минут латвийцам удалось сравнять счет в матче, но Заре удалось вырвать победу в матче играя в меньшинстве, на 82 минуте красную карточку получил Богдан Бутко, победу представителю УПЛ принес Эдуардо Герреро на 85 минуте.
"Заря" - "Валмиера" 2:1
Голы: Ндур 59, Герреро 85 -- Порсан-Клемант 66
Удаления: Бутко 82
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