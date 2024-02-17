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Полесье провело спарринг против команды Первой лиги. Далее – выезд во Львов
Последний матч житомирян перед возобновлением чемпионата
Фото: ФК Полісся
В субботу, семнадцатого февраля, "Полесье" провело последний спарринг этой зимы. Житомиряне противостояли представителю Первой лиги "Левому Берегу".
Это был "закрытый" матч – без трансляции, без обзоров от клубов, даже без объявления автора гола. Таков был один – "Полесье" победило с минимальным счетом (1:0). В целом это был шестой контрольный матч команды Калитвинцева этой зимой – и лишь вторая победа (еще три ничьи и одно поражение).
Далее команда отправляется во Львов, где 25-го февраля сыграет с "Рухом" в рамках 18-го тура УПЛ.
Контрольный матч
"Полесье" - "Левый Берег" 1:0
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