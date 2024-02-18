Динамо Киев завершило турецкий сбор

"Динамо Киев" завершило зимний межсезонный сбор, проходивший в Турции.

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На официальном аккаунте киевского "Динамо" была обнародована новость, что после матча против "Шерифа" делегация "Динамо Киев", в которую входит основная и юниорская команды, отправилась домой. Из Анталии в Кишинев "динамовцы" долетели самолетом, после чего пересели на автобусы и пересекли украинскую границу, в Киев игроки прибудут поздно вечером.

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Напомним, первая игра "Динамо Киев" в этом году в рамках УПЛ состоится 25 февраля против "Металлиста 1925" в 15:30.