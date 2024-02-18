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Андрей Шевченко встретится с представителями клубов УПЛ. Известна дата аудиенции

Премьер-лига

Темой встречи станут насущные вопросы накануне старта весенней части чемпионата

Андрей Шевченко встретится с представителями клубов УПЛ. Известна дата аудиенции

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко встретится с владельцами украинских клубов.

Встреча состоится 22-го февраля в Доме футбола между представителями клубов УПЛ и руководством УАФ. Темой беседы станут насущные вопросы накануне старта весенней части чемпионата Украины по футболу.

Напомним, 25 января Андрей Шевченко заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко.

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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