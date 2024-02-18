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Подготовка точно идет по плану? Черноморец проиграл Ингульцу
Серия неутешительных результатов моряков продолжается
Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий
Для одесского "Черноморца" февраль месяц складывается не лучшим образом – ему никак не удается одолеть команды низших лиг. Сегодня, 18-го февраля, подопечные Романа Григорчука продолжили безвыигрышную серию, потерпев поражение в родном городе от перволигового "Ингульца" из Петрово – 1:3.
В отличие от предыдущего спарринга с земляками из "Реала Фармы", который проводился в три тайма по 30 минут, сегодня игра проходила в обычном режиме.
Первая 45-минутка стала удачной для сельской команды, дважды поразившей ворота "Черноморца". На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу "Ингульца". Гости отличились усилиями Боровикова и Квасова, которые в разгар тайма забили два мяча за пять минут (первый из них нанес результативный удар на 26-й минуте, а второй – на 31-й).
Во втором тайме гости с Петрово увеличили счет до 3:0 (на 47-й минуте это сделал Александр Козак дальним ударом), что значительно повысило шансы "Ингульца" на победу. Так оно в конце концов и произошло, ведь переломить ход игры одесситам не удалось. Единственное, на что они оказались способны за все игровое время, так это "размочить" крупный "сухой" счет мячом, забитым Зиги Бадибангой. Сделал он это на 52-й минуте.
Напомним, что до этого "моряки" трижды сыграли вничью – с винницкой "Нивой" и два раза с "Реалом Фармой".
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