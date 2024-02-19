Александрия вернулась в Украину после сборов в Турции

18 февраля "Александрия" вернулась со сборов в Турции в Украину, сообщает клубная пресс-служба.

Впереди несколько дней выходных, а уже во вторник, 20 февраля, футболисты соберутся на футбольной базе, где начнется подготовка к стартовому поединку весенней части чемпионата против донецкого "Шахтера".

Напомним, что в Турции подопечные Руслана Ротаня провели 12 спаррингов. "Горожане" обыграли болгарский "Левски" (2:1), датский "Б-93" (2:1), туркменский "Ахал" (3:0), грузинский "Сабуртало" (3:0), армянский "Пюник" (3:2), уступили польскому клубу "Висла Плоцк" (0:2), датскому "Вайле" (0:3), "Видовре" (1:2), казахстанскому "Кайсару" (0:1), а также сыграли вничью с узбекским "Пахтакором" (1:1), "Дукаджини" (0:0) т датским "Лонгбю" (1:1).