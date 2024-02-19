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Днепр-1 интересуется форвардом Черноморца
Одесситы вряд ли отпустят игрока
Фото: ФК Чорноморець
Перед стартом весенней части сезона УПЛ "Днепр-1" хочет усилить линию нападения и заинтересовался форвардом "Черноморца" Самсоном Иеде.
Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Впрочем, одесский коллектив, который участвует в чемпионате и Кубке Украины, не планирует отпускать 26-летнего футболиста.
Самсон играет в "Черноморце" на правах аренды из датского клуба "Хорсенс". В текущем сезоне он провел 18 матчей за "моряков", в которых отметился 2 забитыми мячами и отдал 3 результативные передачи.
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