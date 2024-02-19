  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер УПЛ начал подготовку к выездному матчу с ЛНЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер УПЛ начал подготовку к выездному матчу с ЛНЗ

Премьер-лига

Команда провела первую тренировку в Кривом Роге

Лидер УПЛ начал подготовку к выездному матчу с ЛНЗ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

17 февраля "Кривбасс" провел первую тренировку в Кривом Роге после возвращения с испанских сборов. Стартовала подготовка к первому матчу второй половины сезона УПЛ против черкасского ЛНЗ, сообщает пресс-служба криворожан.

После занятия в тренажерном зале и разминки в манеже красно-белые провели 1,5-часовую тренировку на одном из полей клубной Академии. Перед началом занятия команда традиционным коридорчиком поздравила именинника Олега Кожушко, которому в этот день исполнилось 26 лет, а также третьего зимнего новичка Натанаэля Сантини, который проводил первую тренировку в Украине.

Команда будет готовиться к ЛНЗ в одноразовом режиме.

Напомним, игра состоится в ближайшую пятницу, 23 февраля, в Ковалевке на стадионе "Колос", начало - 15:30.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 завершил сборы в Испании и вернулся в Украину
yellow-arrow
Хавбек ЛНЗ: Команда полностью готова ко второй части сезона
yellow-arrow
Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости