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Лидер УПЛ начал подготовку к выездному матчу с ЛНЗ
Команда провела первую тренировку в Кривом Роге
Фото: ФК Кривбас
17 февраля "Кривбасс" провел первую тренировку в Кривом Роге после возвращения с испанских сборов. Стартовала подготовка к первому матчу второй половины сезона УПЛ против черкасского ЛНЗ, сообщает пресс-служба криворожан.
После занятия в тренажерном зале и разминки в манеже красно-белые провели 1,5-часовую тренировку на одном из полей клубной Академии. Перед началом занятия команда традиционным коридорчиком поздравила именинника Олега Кожушко, которому в этот день исполнилось 26 лет, а также третьего зимнего новичка Натанаэля Сантини, который проводил первую тренировку в Украине.
Команда будет готовиться к ЛНЗ в одноразовом режиме.
Напомним, игра состоится в ближайшую пятницу, 23 февраля, в Ковалевке на стадионе "Колос", начало - 15:30.
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