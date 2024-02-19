Лидер УПЛ начал подготовку к выездному матчу с ЛНЗ

17 февраля "Кривбасс" провел первую тренировку в Кривом Роге после возвращения с испанских сборов. Стартовала подготовка к первому матчу второй половины сезона УПЛ против черкасского ЛНЗ, сообщает пресс-служба криворожан.

После занятия в тренажерном зале и разминки в манеже красно-белые провели 1,5-часовую тренировку на одном из полей клубной Академии. Перед началом занятия команда традиционным коридорчиком поздравила именинника Олега Кожушко, которому в этот день исполнилось 26 лет, а также третьего зимнего новичка Натанаэля Сантини, который проводил первую тренировку в Украине.

Команда будет готовиться к ЛНЗ в одноразовом режиме.

Напомним, игра состоится в ближайшую пятницу, 23 февраля, в Ковалевке на стадионе "Колос", начало - 15:30.