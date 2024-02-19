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Заря подтвердила, что примет Ворсклу в Житомире

Премьер-лига

Матч пройдет 26 февраля

Заря подтвердила, что примет Ворсклу в Житомире

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" завершила тренировочные сборы в Турции и возвращается в Украину.

Почти за месяц подготовки луганчане провели 7 контрольных матчей, одержав 4 победы при 2-х ничейных результатов. Разница мячей - 13:8.

Первую официальную игру в 2024-м году "Заря" проведет 26-го февраля. В этот день, в Житомире луганский клуб будет принимать полтавскую "Ворсклу" в рамках 18-го тура. Начало встречи - 13:00.

"Заря" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "черно-белых" 12 зачетных пунктов.

Ранее сообщалось, что "Заря" решила не подписывать контракт с Матаром Ндиайе.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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