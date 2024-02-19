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Хавбек ЛНЗ: Команда полностью готова ко второй части сезона

Премьер-лига

Владислав Наумец подвел итоги сборов

Хавбек ЛНЗ: Команда полностью готова ко второй части сезона

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

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Полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец подвел итоги товарищеского матч с "Динамо" Батуми (1:0), в котором он забил гол.

"Эмоции супер. Закончили сборы на позитивной ноте. Обыграли чемпионов Грузии. У них хорошая команда, хорошие исполнители. Уже готовимся к следующему матчу.

Мой гол? Я видел, что Яшари будет бить, поэтому бежал к воротам. Смотрю, что вратарь отбил перед собой – я был первым на добивании.

На сборах было много игр, были двухразовые тренировки. Я считаю, что команда полностью готова, но, конечно, всегда есть к чему расти", - сказал Наумец.

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Динамо (Батуми) ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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