  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 завершил сборы в Испании и вернулся в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 завершил сборы в Испании и вернулся в Украину

Премьер-лига

Команда получила один выходной день

Металлист 1925 завершил сборы в Испании и вернулся в Украину

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

18 февраля делегация "Металлиста 1925" вернулась в Украину. Путешествие из Испании в Счастливое длилось более 24 часов, сообщает клубная пресс-служба.

16 февраля харьковчане сыграли свой заключительный поединок на сборах. На следующий день утром команда провела последнюю тренировку в Испании, а уже после обеда отправилась в аэропорт, откуда улетела в Варшаву. Уже из столицы Польши команда автобусом отправилась в Украину и к вечеру прибыла в Счастливое.

Сегодня у подопечных Виктора Скрипника выходной. А уже завтра команда начнет непосредственную подготовку к первому матчу второй части сезона против "Динамо". Игра состоится в воскресенье, 25 февраля и начнется в 15:30.

Напомним, что в Испании "Металлист 1925" провел 6 контрольных матчей: 3 победы и 3 поражения.

Читайте такжеЭкс-легионер Ворсклы в ЛНЗ, Минай подписал Вакулу. Таблица трансферов клубов УПЛ
По теме
yellow-arrow
Хавбек ЛНЗ: Команда полностью готова ко второй части сезона
yellow-arrow
Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
yellow-arrow
Официально. Генинсон трудоустроился в другом клубе УПЛ
Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости