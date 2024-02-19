Металлист 1925 завершил сборы в Испании и вернулся в Украину

18 февраля делегация "Металлиста 1925" вернулась в Украину. Путешествие из Испании в Счастливое длилось более 24 часов, сообщает клубная пресс-служба.

16 февраля харьковчане сыграли свой заключительный поединок на сборах. На следующий день утром команда провела последнюю тренировку в Испании, а уже после обеда отправилась в аэропорт, откуда улетела в Варшаву. Уже из столицы Польши команда автобусом отправилась в Украину и к вечеру прибыла в Счастливое.

Сегодня у подопечных Виктора Скрипника выходной. А уже завтра команда начнет непосредственную подготовку к первому матчу второй части сезона против "Динамо". Игра состоится в воскресенье, 25 февраля и начнется в 15:30.

Напомним, что в Испании "Металлист 1925" провел 6 контрольных матчей: 3 победы и 3 поражения.