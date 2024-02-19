Источник назвал клаусулу Судакова в предыдущем контракте с Шахтером

В начале февраля 21-летний полузащитник Георгий Судаков продлил трудовое соглашение с "Шахтером" (до 31 декабря 2028 года), в котором прописана сумма отступных в размере более 100 миллионов евро.

В прошлом контракте клаусула хавбека сборной Украины с "горняками" составляла 60 миллионов евро. Об этом утверждает журналист Сергей Болотников.

"Виктор Вацко сказал, что в новом контракте Судакова вообще нет никакой клаусулы. Причем он очень жестко наехал на журналистов, которые предполагали, что она там есть, что она большая, как намекал Сергей Палкин. А Фабрицио Романо заявлял, что клаусула Судакова – 150 миллионов евро. У меня нет информации, кто из них прав. Но я узнал, что в предыдущем контракте Судакова была клаусула в 60 миллионов евро. На самом деле не важно, кто прав – Вацко или Романо. В принципе, "Шахтеру" и то, и другое выгодно. Главное – чтобы не было 60 миллионов евро. Почему он так поступил? Потому что, очевидно, "Шахтер" рассчитывает продать Судакова за сумму более 60 миллионов евро. Иначе он не убирал бы эту клаусулу, иначе Судаков настоял бы, чтобы она осталась в новом контракте", – сказал Болотников.

В текущем сезоне Судаков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.