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Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо
Игра пройдет 25 февраля
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Поединок 18-го тура УПЛ между харьковским "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" состоится на стадионе динамовцев. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Несмотря на гостевой статус для киевлян, игра состоится на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. Матч запланирован на 25 февраля. Начало - в 15:30.
Напомним, перед отчетным туром "Динамо" с 28 очками занимает в турнирной таблице 5-е место, отставая на шесть баллов от лидирующих "Кривбасса" и "Днепра-1", но при этом проведя на три матча меньше своих конкурентов, а у "Металлиста 1925" 15 очков и 12-я позиция.
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