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Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо

Премьер-лига

Игра пройдет 25 февраля

Утверждено место проведения матча Металлист 1925 - Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Поединок 18-го тура УПЛ между харьковским "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" состоится на стадионе динамовцев. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Несмотря на гостевой статус для киевлян, игра состоится на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. Матч запланирован на 25 февраля. Начало - в 15:30.

Напомним, перед отчетным туром "Динамо" с 28 очками занимает в турнирной таблице 5-е место, отставая на шесть баллов от лидирующих "Кривбасса" и "Днепра-1", но при этом проведя на три матча меньше своих конкурентов, а у "Металлиста 1925" 15 очков и 12-я позиция.

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
19.02.2024 в 17:32
игра в первом круге на стадионе динамо в киевеи опять играют там же?почему у дырявых .....такие привилегии?все в равных условиях?ахметов всё купил?начинайте выть ......от суркисни
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Комментарии 3
aleks68
19.02.2024 в 17:32
игра в первом круге на стадионе динамо в киевеи опять играют там же?почему у дырявых .....такие привилегии?все в равных условиях?ахметов всё купил?начинайте выть ......от суркисни
Ответить
0
0
SSFC (Белозерье)
19.02.2024 в 16:54
Сайт глючить(
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0
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Kondor (Веселе)
19.02.2024 в 16:35
Ха-ха-ха!!!!
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