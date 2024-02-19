Черноморец наконец-то победил. Правда, аматоров. Это последний спарринг сборов

Сегодня одесский "Черноморец" провел очередной спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона-2023/24. На клубной базе в Совиньоне "моряки" встречались с местной любительской командой "Южная Пальмира", которую возглавляет бывший игрок луганской "Зари", "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза.

В поединке, который стал последним в преддверии возобновления нынешнего чемпионата, команда Романа Григорчука сумела одолеть сопротивление менее опытного соперника.

Единственный в этой встрече мяч был забит "Черноморцем" на 35-й минуте – отличился нигерийский нападающий Самсон Иеде.

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