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Черноморец близок к подписанию опытного экс-защитника Полесья
Владислав Шаповал тренируется с одесской командой
Фото: ФК Полісся
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По данным источника, футболиста также приглашал в польский "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич, однако сам игрок отдал предпочтение Одессе, где уже тренируется с командой.
Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, что Шаповал в зимнее транферное окно покинул "Полесье" на правах свободного агента.
Игрок присоединился к "волкам" летом 2021 года. В цветах "Полесья" он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.
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