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Черноморец близок к подписанию опытного экс-защитника Полесья

Премьер-лига

Владислав Шаповал тренируется с одесской командой

Черноморец близок к подписанию опытного экс-защитника Полесья

Фото: ФК Полісся

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"Черноморец" близок к подписанию к 28-летнего защитника Владислава Шаповала, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, футболиста также приглашал в польский "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич, однако сам игрок отдал предпочтение Одессе, где уже тренируется с командой.

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Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Шаповал в зимнее транферное окно покинул "Полесье" на правах свободного агента.

Игрок присоединился к "волкам" летом 2021 года. В цветах "Полесья" он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в пяти поединках во всех турнирах, без результативных действий.

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Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Владислав Шаповал
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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