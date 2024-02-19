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Матч Александрия - Шахтер пройдет со зрителями и по просьбе горняков начнется в 13:00

Премьер-лига

Александрия получила разрешение на допуск болельщиков на стадион

Матч Александрия - Шахтер пройдет со зрителями и по просьбе горняков начнется в 13:00

fco.com.ua

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Матч 18-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет "Шахтер", состоится со зрителями. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Отмечается, что александрийский клуб получил допуск зрителей в свои домашние матчи от местной военной администрации с квотой в 1200 болельщиков.

Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится в понедельник, 26 февраля и начнется в 13:00.

Также отмечается, что столь ранне начало матча в будний день назначено по просьбе "горняков", видимо, для облегчения логистики на выездной матч Лиги Европы против "Марселя", который состоится в четверг во Франции.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2024 в 19:44
да уж... "журналистика" наивысшего уровня...
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2024 в 19:44
да уж... "журналистика" наивысшего уровня...
Ответить
0
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