Матч Александрия - Шахтер пройдет со зрителями и по просьбе горняков начнется в 13:00

Матч 18-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет " Шахтер ", состоится со зрителями. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Отмечается, что александрийский клуб получил допуск зрителей в свои домашние матчи от местной военной администрации с квотой в 1200 болельщиков.

Напомним, что матч "Александрия" - "Шахтер" состоится в понедельник, 26 февраля и начнется в 13:00.

Также отмечается, что столь ранне начало матча в будний день назначено по просьбе "горняков", видимо, для облегчения логистики на выездной матч Лиги Европы против "Марселя", который состоится в четверг во Франции.