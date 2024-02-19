ЛНЗ планирует допускать на домашние матчи до 1 000 болельщиков

Президент ЛНЗ Андрей Полтавец рассказал, какое количество болельщиков клуб планирует допускать на домашние матчи УПЛ в весенней части сезона.

"Первую игру мы будем играть против "Кривбасса" в Ковалевке – там будет без болельщиков.

А следующие матчи планируем играть уже в Черкассах. В течение недели завершатся все разрешительные процедуры с местной ОВА, и планируем, что до тысячи человек будут присутствовать на наших матчах.

Либо до конца этой недели, либо в начале следующей уже должно быть окончательное решение местной комиссии", - сказал Полтавец.