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ЛНЗ планирует допускать на домашние матчи до 1 000 болельщиков
В течение недели завершатся все разрешительные процедуры с местной ОВА
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Президент
"Первую игру мы будем играть против "Кривбасса" в Ковалевке – там будет без болельщиков.
А следующие матчи планируем играть уже в Черкассах. В течение недели завершатся все разрешительные процедуры с местной ОВА, и планируем, что до тысячи человек будут присутствовать на наших матчах.
Либо до конца этой недели, либо в начале следующей уже должно быть окончательное решение местной комиссии", - сказал Полтавец.
Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.
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