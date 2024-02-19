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ЛНЗ планирует допускать на домашние матчи до 1 000 болельщиков

Премьер-лига
Обновлено

В течение недели завершатся все разрешительные процедуры с местной ОВА

ЛНЗ планирует допускать на домашние матчи до 1 000 болельщиков

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Президент ЛНЗ Андрей Полтавец рассказал, какое количество болельщиков клуб планирует допускать на домашние матчи УПЛ в весенней части сезона.

"Первую игру мы будем играть против "Кривбасса" в Ковалевке – там будет без болельщиков.

А следующие матчи планируем играть уже в Черкассах. В течение недели завершатся все разрешительные процедуры с местной ОВА, и планируем, что до тысячи человек будут присутствовать на наших матчах.

Либо до конца этой недели, либо в начале следующей уже должно быть окончательное решение местной комиссии", - сказал Полтавец.

Напомним, что по итогам осенней части сезона ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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